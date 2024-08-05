خطتان مدرسية فصلية وأسبوعية صفية

مع عودة المشرفين والمشرفات التربويين في الإدارات التعليمية، ومديري ووكلاء وإداريي المدارس أمس، وفي خطوة هدفت إلى تحسين مخرجات التعلم من خلال مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية، وضعت وزارة التعليم خطتين تشتملان على خطة المدرسة الفصلية للأنشطة والفعاليات، وأخرى أسبوعية للتعلم للصف الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن خطة المدرسة الفصلية تشمل المناسـبات والفعاليات المرتبطة بالمدرسة، ومواعيد الاختبارات بأنواعها، والأيام العالمية خلال الفصل الدراسي، وتسـلم بداية كل فصل دراسي، وأبرز ما فيها تشكيل فريق يضم أعضاء لجنة التميز في المدرسة لإعداد الخطة التعليمية، فضلا عن التواصل مع أولياء الأمور وتبصيرهم بأدوارهم في تحقيق الشراكة مع المدرسة، مـن خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأوضحت الوزارة أن خطة التعلم الأسبوعية للصف الدراسي تشمل الأهداف التعليمية والواجبات المنزلية التي ينفذهـا الطالب بمتابعة ولي الأمر، وتسـلم لولي الأمر أسـبوعيًا، وأبرزها التركيز على المفاهيم والمهارات الأساسية في المقررات، واستخدام لغة بسيطة وواضحة لضمان فهم جميع أولياء الأمور.

خطة المدرسة الفصلية

01- تشكيل فريق يضم أعضاء لجنة التميز في المدرسة لإعداد الخطة التعليمية

02- مجتمعات تعلم مهنية لتحديد أهـداف ونواتج التعلم وفق المقررات الدراسية

03- تعد خطة التوجيه الطلابي، والنشاط، والتوجيه الصحي، في ضوء الاحتياجات

04- تقديم ورش عمل وبرامج توعية لأولياء الأمور لدعم تعلم أبنائهم

05- التواصل مع أولياء الأمور وتبصيرهم بأدوارهم في تحقيق الشراكة مع المدرسة

06- توفير مواد وإرشـادات تساعد أولياء الأمور على دعم أبنائهم في المنزل

07- تنظيم أنشطة مجتمعية تشرك أولياء الأمور وتساهم في بناء روابط قوية بين المدرسة وأسر الطلاب

خطة التعلم الأسبوعية

01- تشكيل مجتمعات تعلم مهنية لمعلمي التخصص

02- تحديد الأهداف التعليمية للمقرر، وما يجب على أولياء الأمور معرفته

03- التركيز على المفاهيم والمهارات الأساسية في المقررات

04- استخدام لغة بسيطة وواضحة لضمان فهم جميع أولياء الأمور

05- الإشارة إلى البرامج الإثرائية التي توائم احتياجات الطلاب وفروقهم الفردية

06- ربط المفاهيم العلمية والمهارات والقيم التي سيتناولها المقرر بالمكتسبات السابقة للطلاب

07- اقتراح بعض الأنشطة التفاعلية التي تسهم في تعزيز استيعاب المفاهيم المدرجة في الخطة

08- إضافة بعض النصائح حول كيفية توظيف موضوعات وأنشطة المقررات في المذاكرة والتحضير للاختبارات