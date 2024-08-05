شكرا لمتابعة خبر عن الباحث الأمريكي آؤول جوزيف يزور تربة ويشارك في العرضة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار الباحث الأمريكي آؤول جوزيف يزور محافظة تربة شرق الطائف واطلع على تراثها وشاركهم العرضة ودعا أصدقاءه لزيارتها. وقال الباحث الأمريكي آؤول: “حفلات الزفاف هنا مثيرة للغاية ورائعة جدًا… الناس هنا ودودون والرقص والطعام وكل شيء رائع”. وأضاف: “الأشياء هنا سلسة للغاية لم أتوقع ذلك حقًا.. استمتعت بالطعام كان هناك جمل كامل أمامي مباشرة بأكمله وشاركتهم في العرضة”.