اخبار السعوديه

الباحث الأمريكي آؤول جوزيف يزور تربة ويشارك في العرضة.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الباحث الأمريكي آؤول جوزيف يزور تربة ويشارك في العرضة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار الباحث الأمريكي آؤول جوزيف يزور محافظة تربة شرق الطائف واطلع على تراثها وشاركهم العرضة ودعا أصدقاءه لزيارتها.

وقال الباحث الأمريكي آؤول: “حفلات الزفاف هنا مثيرة للغاية ورائعة جدًا… الناس هنا ودودون والرقص والطعام وكل شيء رائع”.

وأضاف: “الأشياء هنا سلسة للغاية لم أتوقع ذلك حقًا.. استمتعت بالطعام كان هناك جمل كامل أمامي مباشرة بأكمله وشاركتهم في العرضة”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا