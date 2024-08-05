شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره السنغافوري لتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته لجمهورية سنغافورة، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري كي شانموجام، في إطار تعزيز التعاون العدلي بين البلدين.
وبحث وزير العدل مع وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في سنغافورة، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.
استعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
ووقع وزير العدل مع وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في سنغافورة، مذكرة تفاهم، لتشجيع التعاون في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية، وتنمية الخبرات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبحث وزير العدل مع وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في سنغافورة، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.
أبرز التطورات العدلية
استعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
ووقع وزير العدل مع وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في سنغافورة، مذكرة تفاهم، لتشجيع التعاون في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية، وتنمية الخبرات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.