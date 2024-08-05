هيئة النقل: الرياض الأعلى في تسجيل المخالفات خلال يوليو

نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر يوليو الماضي، نتج عنها أكثر من 239 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري، منها 228,058 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 1,239 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 3,236 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 6,683 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 8 زيارات في النقل السككي تضمنت محطات قطار الحرمين بمنطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، إضافة إلى محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة، ومحطتي قطار الشمال بمدينة الرياض ومحافظة المجمعة.

وأشارت الهيئة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 25,935 مخالفةً محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 11,458 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 49 مخالفة في أنشطة النقل البحري و 4 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.

وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر يوليو الماضي بلغت 93%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوعت ما بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وكذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، بالإضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح أو بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة.

وذكرت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، أجرة عامة وأجرة مطار - أفراد، وأخيرًا نشاط أجرة - منشآت.

يُذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر يوليو، حيث سجلت 12,005 مخالفات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 9,936 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,873 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 2,379 مخالفة.