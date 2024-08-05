شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تلزم المواطنين بالإبلاغ اليدوي حال فقدان الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت وكالة الأحوال المدنية، على ضرورة الإبلاغ عن فقدان بطاقات الهوية الوطنية بشكل يدوي عبر مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية لتعزيز أمن وسلامة الوثائق الوطنية وضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني.

وأوضحت إن الإجراءات المطلوبة تشمل زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية، إذ يجب على المواطن الذي فقد بطاقته الوطنية التوجه إلى هذا المكتب لتقديم بلاغ يدوي.

حيث تتم تعبئة نموذج مخصص للبلاغ عن فقدان البطاقة، متضمناً التفاصيل المتعلقة بالفقدان كافة.

وبتعين على المواطن بعد تقديم البلاغ اتباع الإجراءات المحددة لإصدار بطاقة هوية وطنية جديدة كبدل مفقود.

وتضمن هذه الإجراءات تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط اللازمة للحصول على البطاقة الجديدة.

وألزمت الوكالة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية لمنع أي استخدام غير قانوني لهذه الوثيقة المهمة لضمان سلامة وأمن الهويات الوطنية، وضمان أن تكون البطاقة في أيدي من يستحقها فقط.