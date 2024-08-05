شكرا لمتابعة خبر عن مسن يفشل في عبور «سيل» بسيارته في المملكة والدفاع المدني ينقذه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فشل مسن في عبور وادٍ، بسيارته خلال جريان السيول في أحد مناطق المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المسن وهو يحاول عبور السيل بسيارته، لكنه فشل وعلق في نصف الطريق، حيث تمكن الدفاع المدني من إنقاذه.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع المقطع المتداول، حيث قال مغرد “العقوبات الرادعة هي الحل

الله يهديهم ويحفظ الجميع”، وقال آخر “‏‎لاحول ولاقوة إلا بالله، رجال كبير بالعمر المفروض يكون أعقل من كذا المفروض يكون قي عقاب لأي شخص ما يلتزم بتعليمات الدفاع المدني و مخاطر السيول”.