شكرا لمتابعة خبر عن الطيار مشعل السديري يذكر موقفا تعرض له أثناء رحلته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الطيار مشعل السديري يذكر موقفا تعرض له أثناء رحلته من روسيا، وكيف تجاوز المخاطر ليهبط بسلام

وقال السديري، فى لقاء له مع نشرة النهار، المذاع عبر قناة الإخبارية: ” في إحدى رحلاتي لروسيا، وجدت مشكلة فى أجهزة الملاحة، فقد اختفت تماما خريطة أمريكا الشمالية، وكنت اطير فى أحوال طقس سيئة”، مضيفا: ” كان من المفترض أن تهبط فى مطار نوه بالقرب من النبرة ب 3 ساعات”.

وتابع: “طرت مثل طياري الحرب العالمية الثانية، فى ظروف غير ملائمة وخرائط مختفية، وكان من المفترض وصولى الساعة الحادية عشر مساء، لكننى هبطت الساعة الثانية صباحا، والنزول بدون خرائط فى وقت كهذا صعب خاصة ليلا”.