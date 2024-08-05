شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالاً هاتفياً بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحسب بيان قصر الإليزيه، الاتصال تناولا فيه نذر التصعيد في المنطقة، ومستجدات الوضع الإقليمي.

كما أفاد الإليزيه إن الاتصال أثمر عن توافق سعودي – فرنسي بشأن التحذير من عواقب التصعيد العسكري بالمنطقة.

وكتب الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على منصة “إكس”: لقد أجريت محادثة مع الرئيس محمد بن زايد وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، من أجل تفادي اشتعال المنطقة. ولا يصبّ التصعيد في مصلحة أحد”.

يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل قد تدرس توجيه ضربة استباقية لردع إيران، إذا اكتشفت أدلة قاطعة على أن طهران تستعد لشن هجوم، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.