شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" وجامعة الملك فهد للبترول تطلقان مبادرة لتقديم منح دراسية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية