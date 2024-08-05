شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" وجامعة الملك فهد للبترول تطلقان مبادرة لتقديم منح دراسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم عن إطلاق مبادرة رواد الذكاء الاصطناعي.
وتقدم منحًا دراسية لإكمال درجة الماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي والمجالات المتعلقة به والممكنة له بالجامعة، وذلك ضمن برنامج الماجستير المهني .MX Program.
كما يأتي ذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، والإسهام في بناء جيل وطني متمكن في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشترط للقبول في المنحة الدراسية أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس واجتياز اختبار IELTS بدرجة 6 أو TOEFL بدرجة 70، ما عدا خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات معتمدة خارج المملكة.
ودعت سدايا والجامعة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى زيارة موقع الجامعة والتسجيل من خلال هذا الرابط خلال الفترة من 5-11 أغسطس 2024م.
وهذه المجالات هي "الحوسبة المرئية، والحوسبة الكمية، وأنظمة الطائرات دون طيار، وإنترنت الأشياء والأنظمة المضمنة، والروبوتات والأنظمة الذاتية، واستدامة المدن الذكية".
وتسعى "سدايا" من خلال البرنامج إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة سوق العمل من خلال العديد من البرامج والأنشطة الواعدة.
وتقدم منحًا دراسية لإكمال درجة الماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي والمجالات المتعلقة به والممكنة له بالجامعة، وذلك ضمن برنامج الماجستير المهني .MX Program.
تأهيل كوادر وطنية متمكنويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار اهتمام "سدايا" وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتأهيل كوادر وطنية متمكنة في الذكاء الاصطناعي والتخصصات الداعمة له.
كما يأتي ذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، والإسهام في بناء جيل وطني متمكن في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشترط للقبول في المنحة الدراسية أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس واجتياز اختبار IELTS بدرجة 6 أو TOEFL بدرجة 70، ما عدا خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات معتمدة خارج المملكة.
طريقة التسجيلويتطلب القبول الحصول على رسالتي توصية للدراسة مع رسالة بيان الغرض من الدراسة تركز على الأهداف المهنية والبحثية.
ودعت سدايا والجامعة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى زيارة موقع الجامعة والتسجيل من خلال هذا الرابط خلال الفترة من 5-11 أغسطس 2024م.
منح سدايا وجامعة الملك فهد للبترولوتتحمل سدايا والجامعة تكاليف المنح كاملة للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط القبول في البرامج المشمولة بالمنح، في الجامعة التي تشمل عد مجالات.
وهذه المجالات هي "الحوسبة المرئية، والحوسبة الكمية، وأنظمة الطائرات دون طيار، وإنترنت الأشياء والأنظمة المضمنة، والروبوتات والأنظمة الذاتية، واستدامة المدن الذكية".
وتسعى "سدايا" من خلال البرنامج إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة سوق العمل من خلال العديد من البرامج والأنشطة الواعدة.