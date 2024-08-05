شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية تطالب المواطنين في فلوريدا بالحذر من العاصفة "ديبي"/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت القنصلية السعودية في هيوستن بجميع المواطنين الحاضرين في ولاية فلوريدا الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل تأثير العاصفة الاستوائية "ديبي".

وأكدت أهمية متابعة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية والالتزام بها لضمان السلامة.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ لشؤون المواطنين السعوديين 2818890570 أو 2819178658 أو 2819178305 وذلك في حال الحاجة إلى أي دعم أو مساعدة.