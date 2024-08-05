شكرا لقرائتكم خبر عن بمجالات طبيعية وصحية.. إنجاز 166 بحثًا علميًا في جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل



كما أسهم في تطوير أدوات ومنهجيات بحثية جديدة، ضمن جهوده لبناء قوة بحثية ذات جودة عالية، وتشجيع وتنمية البحث والنشاط العلمي في الكليات الطبيعية والصحية التي تدعم رؤية

ويتضمَّن مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية (26) معملًا، من بينها (6) معامل كيمياء، و (6) معامل فيزياء، و (14) معمل أحياء، يتميز كل منها بوجود غرفة زراعة أنسجة، إضافة إلى وجود مركز قاعدة بيانات، و (20) حاضنة حيوان بجميع مستلزماتها، بما يشمل غرف العمليات والتعقيم. أبحاث نمط الحياة والصحة ويقدم مركز الأبحاث خدمات بحثية، وتدريبية، واستشارية، تشمل إتاحة استخدام أحدث الأجهزة والطرق التحليلية المتطورة من قِبل الباحثين في مختلف أنحاء المملكة؛ لإنجاز أبحاثهم، والتركيز على سلوكيات نمط الحياة والصحة من خلال "إدارة أبحاث نمط الحياة والصحة"، الهادفة إلى سدِّ الفجوة المحلية والإقليمية في المجال.

وذلك من خلال إجراء الأبحاث، والتدريب، والتوعية العامة، والمشاركة في نقل المعرفة المتعلقة بأبحاث نمط الحياة والصحة عبر تضمينها في البرامج التدريبية المنهجية وغير المنهجية في المدارس والجامعات، إضافة إلى إيجاد مصادر إلكترونية للأدوات البحثية في مجال نمط الحياة والصحة، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والدورات التدريبية، وجذب العلماء والباحثين الزائرين.

ويُتيح المركز "برنامج تقويم وتدريب الأبحاث"، الذي يمنح الباحثين والمهتمين من داخل وخارج الجامعة تدريبًا مكثّفًا على مهارات البحوث الطبية، مشمولًا بالمحاضرات، وورش العمل، والدورات، التي يتم تصميمها بعد دراسة دقيقة لتطلُّعات وتوقعات الباحثين، وتقديمها من قِبل متخصصين بالأبحاث الطبية محليًا وعالميًا، إضافة إلى "برنامج تدريب طلاب الامتياز" لجميع التخصصات الصحية. استشارات بحثية مجانية ويُعنى المركز بتقديم خدمات استشارات بحثية مجانية من خلال "عيادة البيانات"؛ لمساعدة الباحثين في إجراء أبحاثهم وفق أخلاقيات ومنهجية البحث العلمي، كما يضطلع بعقد مشاريع وتعاونات بحثية، من بينها إتاحة الفرصة للباحثين في مشاركة إعداد مقترحاتهم وأفكارهم البحثية مع أعضاء المركز من الباحثين، ذوي الاهتمامات المتشابهة.

ويأتي مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن عدّة مراكز بحثية داخل الجامعة، متميزًا بتركيزه على أولويات بحثية محددة، مثل: صحة الأطفال، واليافعين، والنساء، والربط بين الأبحاث واحتياجات المجتمع المحلي والإقليمي. الدمام - شريف احمد - أنجز مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن العام الجامعي المنصرم ما يصل إلى (166) بحثًا علميًا في مجالات طبيعية وصحية مختلفة.كما أسهم في تطوير أدوات ومنهجيات بحثية جديدة، ضمن جهوده لبناء قوة بحثية ذات جودة عالية، وتشجيع وتنمية البحث والنشاط العلمي في الكليات الطبيعية والصحية التي تدعم رؤية السعودية 2030 الابتكار والتنوع في قطاع البحث العلمي، وتُعزِّز دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تطوير مشاريع تتواءم مع المجالات والتوجّهات البحثية العالمية.ويتضمَّن مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية (26) معملًا، من بينها (6) معامل كيمياء، و (6) معامل فيزياء، و (14) معمل أحياء، يتميز كل منها بوجود غرفة زراعة أنسجة، إضافة إلى وجود مركز قاعدة بيانات، و (20) حاضنة حيوان بجميع مستلزماتها، بما يشمل غرف العمليات والتعقيم.ويقدم مركز الأبحاث خدمات بحثية، وتدريبية، واستشارية، تشمل إتاحة استخدام أحدث الأجهزة والطرق التحليلية المتطورة من قِبل الباحثين في مختلف أنحاء المملكة؛ لإنجاز أبحاثهم، والتركيز على سلوكيات نمط الحياة والصحة من خلال "إدارة أبحاث نمط الحياة والصحة"، الهادفة إلى سدِّ الفجوة المحلية والإقليمية في المجال.وذلك من خلال إجراء الأبحاث، والتدريب، والتوعية العامة، والمشاركة في نقل المعرفة المتعلقة بأبحاث نمط الحياة والصحة عبر تضمينها في البرامج التدريبية المنهجية وغير المنهجية في المدارس والجامعات، إضافة إلى إيجاد مصادر إلكترونية للأدوات البحثية في مجال نمط الحياة والصحة، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والدورات التدريبية، وجذب العلماء والباحثين الزائرين.ويُتيح المركز "برنامج تقويم وتدريب الأبحاث"، الذي يمنح الباحثين والمهتمين من داخل وخارج الجامعة تدريبًا مكثّفًا على مهارات البحوث الطبية، مشمولًا بالمحاضرات، وورش العمل، والدورات، التي يتم تصميمها بعد دراسة دقيقة لتطلُّعات وتوقعات الباحثين، وتقديمها من قِبل متخصصين بالأبحاث الطبية محليًا وعالميًا، إضافة إلى "برنامج تدريب طلاب الامتياز" لجميع التخصصات الصحية.ويُعنى المركز بتقديم خدمات استشارات بحثية مجانية من خلال "عيادة البيانات"؛ لمساعدة الباحثين في إجراء أبحاثهم وفق أخلاقيات ومنهجية البحث العلمي، كما يضطلع بعقد مشاريع وتعاونات بحثية، من بينها إتاحة الفرصة للباحثين في مشاركة إعداد مقترحاتهم وأفكارهم البحثية مع أعضاء المركز من الباحثين، ذوي الاهتمامات المتشابهة.ويأتي مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن عدّة مراكز بحثية داخل الجامعة، متميزًا بتركيزه على أولويات بحثية محددة، مثل: صحة الأطفال، واليافعين، والنساء، والربط بين الأبحاث واحتياجات المجتمع المحلي والإقليمي.