بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى

وأوضحت أنّ متطلبات التقديم الذي يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، للسعوديين هي ألّا يكون المتقدم على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات: الفيزياء، وعلم الأحياء، وعلم الأحياء الدقيقة، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والتقنية الحيوية، والعلوم الطبية الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم النبات، وعلم الحيوان، وأن يكون حاصلًا على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب).
يُذكر أنّ "فني رعاية المرضى" يتعامل مع المريض تحت إشراف أخصائي التمريض، وتشمل واجباته أخذ العلامات الحيوية، وإعداد الفراش، وتضميد الجروح، ومساعدة أخصائي التمريض إضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه لمرضى العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.
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