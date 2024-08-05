ضبط قائد شاحنة يرتكب مخالفة القيادة بتهور بالرياض

ضبط المرور السعودي في منطقة الرياض قائد شاحنة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة قيادة الشاحنة بتهور ما أدى إلى انحرافها المفاجئ والاصطدام بمركبة والهروب من الموقع وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.



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