جائزة عالمية للهيئة الملكية في ينبع

حققت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في الإدارة العامة لتطوير الاستثمار بينبع، الجائزة الفضية لأفضل مشروع لوجستي لعام 2024 عن مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية، وذلك خلال مشاركتها في اللقاء السنوي الذي تنظمه شركة «Industry Eagles Awards» بالمملكة المتحدة في العاصمة لندن.

جائزة عالمية

وتعد جوائز Industry Eagles حدثًا سنويًا لتقدير الإنجازات والابتكارات النموذجية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، والاحتفال بالتميز، والتشجيع على الابتكار، وإلهام التغيير الإيجابي عبر تكريم الأفراد والفرق والمنظمات المتميزة التي تتخطى حدود الإمكانات في مجالاتها المعنية.

نقلة نوعية

يذكر أن مركز الخدمات اللوجستية المتعددة في ينبع الصناعية يمثل نقلة نوعية، تهدف إلى تعزيز مميزات المدينة التنافسية، ويأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ويعمل على تنويع الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات العالمية من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الشركات الدولية. كما يهدف المركز إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة الناتج المحلي، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية لمدينة ينبع الصناعية.

من جانب آخر، وقعت الهيئة الملكية بينبع، أمس، ثلاثة عقود لتقديم الخدمات والتجهيزات الأساسية في مدينة ينبع الصناعية، حيث اشتمل العقد الأول مع إحدى الشركات الوطنية العقارية على إنشاء وحدات سكنية عامة بقيمة إجمالية تجاوزت 378 مليون ريال.

وبينما اشتمل العقد الثاني مع شركة وطنية على تقديم خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات مدارس مدينة ينبع الصناعية بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليون ريال، اشتمل العقد الثالث مع مؤسسة وطنيّة على تشغيل وصيانة المرافق التابعة الهيئة، وتجاوزت قيمته الإجمالية 9 ملايين ريال.

‏يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الملكية إلى توفير المزيد من الخدمات والتجهيزات الأساسية المناسبة، وتحسين خدمات النقل المدرسي، وتوفير وسائل نقل آمنة بما يتواكب مع حركة النمو المزدهر الذي تتميز به مدينة ينبع الصناعية.