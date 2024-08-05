أمانة جدة تزيل مواقع مخالفة وغير مرخصة بالعزيزية

وأوضحت الأمانة أنه ضمن جولاتها الميدانية المستمرة تمكنت الفرق الرقابية من رصد مواقع مخالفة بنطاق حي العزيزية , وتبين أن جميع المواقع تعمل بدون تصاريح وأن المباني المستخدمة هي مبانٍ غير تجارية جرى استغلالها بشكل غير قانوني وتحويلها إلى محال تجارية ما قد يتسبب في مخاطر متعددة نتيجة الأحمال الزائدة على الأسلاك الكهربائية، واستخدام المباني السكنية كمخازن للمواد القابلة للاشتعال أو الخطرة , بجانب تغييرات غير مدروسة لهذه المواقع أو التعديلات في البنية التحتية ما يمكن أن تؤثر سلبًا على استقرار المبنى وسلامته الإنشائية.
وأشارت إلى أنه جرى إزالة اللوحات الخاصة بالمواقع المخالفة، وإغلاق المواقع بشكل نهائي، تمهيداً لإزالة التعدي على دور الخدمة التي كانت تستخدم كمواقف للسيارات.
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