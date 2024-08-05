9 شهادات آيزو للضمان الصحي

حصل مجلس الضمان الصحي على 9 شهادات آيزو خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لتصل إلى 14 شهادة نالها خلال مسيرته نظير الجهود التي يبذلها، واستيفاء المتطلبات والاشتراطات في العديد من المجالات.

وحصل المجلس على شهادات في نظام إدارة علاقات العمل التعاونية، والمبادئ التوجيهية لتقارير الموارد البشرية الذي يعكس التزامه بتوفير إطار عمل لتقييم أداء وإدارة الموارد البشرية، وشهادة نظام إدارة المعرفة، وكذلك شهادة مواصفة إرشادية إدارة المخاطر، كما تم منحه شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة نظام إدارة البيئ، وغيرها.