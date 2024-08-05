9 شهادات آيزو للضمان الصحي

وحصل المجلس على شهادات في نظام إدارة علاقات العمل التعاونية، والمبادئ التوجيهية لتقارير الموارد البشرية الذي يعكس التزامه بتوفير إطار عمل لتقييم أداء وإدارة الموارد البشرية، وشهادة نظام إدارة المعرفة، وكذلك شهادة مواصفة إرشادية إدارة المخاطر، كما تم منحه شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة نظام إدارة البيئ، وغيرها.
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