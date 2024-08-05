جولات ميدانية للتأكد من الاشتراطات الصحية

وأوضحت الأمانة أن الزيارات الميدانية تضمنت تحليل 277 عينة منها 175 عينة ميكروبيولوجية من المطاعم والبوفيهات والمطابخ، ومحال بيع الحلويات والمنشأة الغذائية المتعلقة بالصحة العامة، وتحليل 102 عينة في معامل الكيمياء والمبيدات للفواكه والخضروات والورقيات، وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ورفع جودة وسلامة الغذاء من خلال الفحوصات الدقيقة.
ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتاح على الأجهزة الذكية.
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