جولات ميدانية للتأكد من الاشتراطات الصحية

نفذ مختبر صحة البيئة وسلامة الأغذية المتنقل بأمانة منطقة نجران خلال يوليو الماضي، زيارات ميدانية على المنشآت؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الغذائية والصحية.

وأوضحت الأمانة أن الزيارات الميدانية تضمنت تحليل 277 عينة منها 175 عينة ميكروبيولوجية من المطاعم والبوفيهات والمطابخ، ومحال بيع الحلويات والمنشأة الغذائية المتعلقة بالصحة العامة، وتحليل 102 عينة في معامل الكيمياء والمبيدات للفواكه والخضروات والورقيات، وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ورفع جودة وسلامة الغذاء من خلال الفحوصات الدقيقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتاح على الأجهزة الذكية.