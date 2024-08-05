تمديد تكليف "الزهراني "مشرفًا لمسار طب الأسنان بتجمع الطائف الصحي

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال بن عبدالله المالكي قرارًا باعتماد تمديد تكليف الدكتور أحمد بن غرم الله الزهراني، مشرفًا على مسار طب وجراحة الأسنان بالتجمع، إضافة إلى عمله مديرًا لمركز طب الأسنان التخصصي بالطائف.

ويعد "الزهراني" من الكفاءات القيادية والطبية المتميزة التي شغلت العديد من المناصب في التجمع الصحي.

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