شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستقطب المزاد، على مدى 20 يوماً، نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدث هو الأكبر من نوعه عالمياً، والذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.
وشهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 نمواً ملحوظاً في مشاركة مزارع الإنتاج المحلية، تتويجاً لمساعي النادي التي شجعت الاستثمار في هذا المجال، حيث يوفر المزاد فرصة لمشاهدة أحدث التقنيات والأساليب في إنتاج الصقور وتربيتها ورعايتها، وملتقى لتبادل المعرفة والخبرات والتعارف بين المنتجين والمستثمرين، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور كإرث وهواية تراثية، تتناقل جيلاً بعد جيل.
يذكر أن النادي قد أعلن عن انطلاق فعالياته للموسم 2024-2025م, التي تشمل كأس نادي الصقور 2024 التي تقام لأول مرة في محافظة حفر الباطن، بالإضافة إلى معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، التي تأتي ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محلياً وعالمياً، وصونه ونقله للأجيال القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.