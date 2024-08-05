شكرا لقرائتكم خبر المندي يستهوي فريق "كي بي إل دريم" الصيني المشارك في كأس العالم للرياضات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الفريق الصيني "كي بي إل دريم" المشاركة في بطولة هونور أوف كينغز، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام حاليًا في الرياض، عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد في المملكة، مؤكدين أن تجربتهم في المملكة كانت رائعة بكل المقاييس، بدءاً من الاستقبال الحار والتنظيم الدقيق وصولاً إلى التجارب الثقافية الفريدة التي استمتعوا بها.

وكان من أبرز النقاط التي أثارت إعجاب الفريق الصيني، انبهارهم بالنكهة والتقاليد التي يحملها الطبق الشعبيالسعودي، الذي وصفوه بإنه يمثل تراثاً غنياً يعكس كرم الضيافة السعودية وحرص الشعب السعودي على تقديم الأفضل لضيوفه.

وقال أعضاء الفريق إن أكثر الأكلات التي استهوتهم وجبة المندي، لما تحمله من مذاق طيب وجديد بالنسبة لهم، بالإضافة إلى ذلك الأكلات الشعبية السعودية التي أعجبتهم، مشيرين إلى أن المشاركة في المنافسات كانت فرصة لهم للتعرف على الثقافات العربية التي لم يعرفوا عنها في السابق.

وخلال حديثهم عن المملكة، في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد، وصف أعضاء الفريق المملكة بأنها واحدة من أكثر الدول تطوراً في الاهتمام بالرياضات الإلكترونية، مشيرين إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها في مجال التكنولوجيا، حتى أصبحت المملكة وجهة رئيسية لهذا النوع من البطولات.

وأثنى الفريق الصيني بشكل خاص على الفرق السعودية المشاركة في البطولة، مؤكدين أنها تقدم مستوى عالياً من الاحترافية والتنافسية، مشيرين إلى أن النتائج التي حققتها الفرق السعودية كانت إيجابية وقوية، ما يعكس تطور مستوى الرياضات الإلكترونية في البلاد، متوقعين أن مستقبل الفرق السعودية المنافسة على الصعيد العالمي.

وأوضح أعضاء فريق "كي بي إل دريم" أن التنظيم الممتاز للبطولة والاهتمام الكبير بالتفاصيل ساهما في جعل التجربة فريدة من نوعها، مبدين إعجابهم بالبنية التحتية المتطورة والتجهيزات الحديثة التي ساعدت على تقديم تجربة لعب ممتعة وناجحة.