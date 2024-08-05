شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية بينبع تحصد الجائزة الفضية لأفضل مشروع لوجستي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بالإدارة العامة لتطوير الاستثمار في ينبع، الجائزة الفضية لأفضل مشروع لوجستي لعام 2024م.

وحصدتها عن مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية. إنجازات الهيئة الملكية بينبع وجاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء السنوي الذي تنظمه شركة "Industry Eagles Awards” بالمملكة المتحدة بالعاصمة لندن.

وتعد جوائز Industry Eagles حدثًا سنويًا لتقدير الإنجازات والابتكارات النموذجية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، والاحتفال بالتميز، والتشجيع على الابتكار، وإلهام التغيير الإيجابي، عبر تكريم الأفراد والفرق والمنظمات المتميزة التي تتخطى حدود الإمكانات في مجالاتها المعنية.

ويمثل مركز الخدمات اللوجستية المتعددة في ينبع الصناعية نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز مميزات المدينة التنافسية. برنامج تطوير الصناعات الوطنية ويأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ويعمل على تنويع الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات العالمية , من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الشركات الدولية.

كما يهدف المركز إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة الناتج المحلي، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية لمدينة ينبع الصناعية.

كانت وقعت الهيئة الملكية بينبع أمس، ثلاثة عقود لتقديم الخدمات والتجهيزات الأساسية بمدينة ينبع الصناعية، إذ اشتمل العقد الأول مع إحدى الشركات الوطنية العقارية على إنشاء وحدات سكنية عامة بقيمة إجمالية تجاوزت 378 مليون ريال. تقديم خدمات النقل المدرسي كما اشتمل العقد الثاني مع شركة وطنية لتقديم خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات مدارس مدينة ينبع الصناعية بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليون ريال.

فيما اشتمل العقد الثالث مع مؤسسة وطنيّة لتشغيل وصيانة المرافق التابعة الهيئة، إذ تجاوزت قيمة العقد الإجمالية 9 ملايين ريال. ‏

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الملكية لتوفير المزيد من الخدمات والتجهيزات الأساسية المناسبة وتحسين خدمات النقل المدرسي، وتوفير وسائل نقل آمنة بما يتواكب مع حركة النمو المزدهر الذي تتميز به مدينة ينبع الصناعية.