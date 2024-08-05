شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبلًا المشاركين.. معرض "فومكس" فرصة استثنائية للخبراء والمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون, عن استمرار استقبال طلبات مشاركة العارضين والشركات المحلية والعالمية في النسخة الثالثة من معرض مستقبل الإعلام "فومكس".

ويصاحب المعرض لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، الذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025م. فعاليات معرض "فومكس" وأوضحت الهيئة، أن معرض "فومكس" يمثل فرصة استثنائية للخبراء والمستثمرين في قطاع الإعلام لتبادل الخبرات وعقد الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات الإعلامية.

ويهدف إلى مواكبة التحولات الإعلامية المتسارعة من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة عالميًا في مختلف مجالات الإعلام.

كما يوفر فرصة للشغوفين بالإعلام، إذ سيشهد إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية، مؤكدة حرصها على تقديم نسخة متميزة في دورته الثالثة. أكثر من 32 ألف زائر في النسخة السابقة وشهدت النسخة السابقة من المعرض حضور أكثر من 32 ألف زائر، واستقطاب ما يقارب 300 عارض محلي وعالمي، وهذا النجاح دفع بمشاركة أكثر من 30 دولة في النسخة القادمة مما يعكس أهمية الحدث على المستوى الدولي.

كما أعلن المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس, عن إطلاق الشراكة الإستراتيجية الأولى لهذا العام مع معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC، بدعم من اتحاد البث الأوروبي بصفته شريكًا إعلاميًا رئيسًا. مناسبة مثالية ويعد "فومكس" مناسبة مثالية للإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام وتعزيز التفكير الإبداعي والاستدامة.

كما أنه منصة حية لتبادل الأفكار والمعرفة وبناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال الشركات والمؤسسات الإعلامية محليًا وعالميًا.