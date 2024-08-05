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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع اتفاقية اعتماد برامجي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" في مقر الهيئة بالرياض اليوم, اتفاقية اعتماد برامجي لكلية الخليج.
ومثل جانب الهيئة في التوقيع المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد باشمّاخ، ومن جانب الكلية ورئيس مجلس الأمناء للكلية الدكتور محمد الدوسري.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع مجلس شؤون الجامعات والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
كما أكدت أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل.
وذلك للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.
ومثل جانب الهيئة في التوقيع المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد باشمّاخ، ومن جانب الكلية ورئيس مجلس الأمناء للكلية الدكتور محمد الدوسري.
أربعة برامجوشملت الاتفاقية اعتماد برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال للكلية، التي تأسست في عام 2016 بمدينة حفر الباطن، إذ تقدم الكلية درجة البكالوريوس في أربعة برامج في مجالات القانون، وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، واللغة الإنجليزية.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع مجلس شؤون الجامعات والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
الحصول على الاعتماد الأكاديميوأوضحت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها. استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز،
كما أكدت أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل.
وذلك للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.