شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في برنامج "تمكين" لحديثي التخرج.. الشروط والمميزات والان نبدء بالتفاصيل

التسجيل في برنامج "تمكين"

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمياه، بدء التسجيل في النسخة الرابعة من برنامج تأهيل حديثي التخرج "تمكين".ويتيح للملتحقين به من حملة البكالوريوس والماجستير، الحصول على فرص تطويرية على المستوى المهني والشخصي بالتدريب على رأس العمل.وتمكن حملة البكالوريوس والماجستير من التمتع بالمزايا والحوافز التي تشمل مكافأةً شهريةً، وتأمينًا طبيًا واجتماعيًا، وإجازة مدفوعة الأجر.وحددت الهيئة شروط التقديم الذي يستمر حتى السابع عشر من أغسطس 2024، بالحصول على معدل لا يقل عن 4 من 5، أو 3 من 4، أو نسبة 80%، واجتياز جميع المقابلات الشخصية والاختبارات المخصصة لها.

ويشكل البرنامج أحد المبادرات المهمة التي تتبناها الهيئة لرفد قطاع العمل في مجال المياه بالكوادر المؤهلة والمتخصصة، واستقطاب أفضل الكفاءات من حديثي التخرج.

ويأتي هذا ضمن توجهاتها الاستراتيجية في اجتذاب القدرات المميزة، وخلق فرص مهنية مجزية ومغرية للموظفين القادرين على صناعة الفارق، وإحداث البصمة المؤثرة والابتكار في مجال عملهم، وتفعيل دورها الأكاديمي في تمكين جيل من الكفاءات الشابة المميزة للقيادة الناجحة مستقبلًا.

مسارات البرنامج

وتشمل مسارات البرنامج: الذكاء الاصطناعي والبيانات، والاستدامة والبيئة، وإدارة المواهب، والأنظمة والتشريعات، والعناية بالمستفيدين، وتحلية المياه، والتسويق والتواصل، والأبحاث والابتكار، وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.كما يشمل إدارة المشاريع الاستراتيجية والتخطيط، واستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، والإدارة المالية، وسلاسل الإمداد، والتصميم الإبداعي.وشهدت النسخة الماضية من البرنامج، تخريج 150 متدربًا ومتدربةً من جامعات المملكة كافة، في 22 مجالًا و12 قطاعًا، ويمكن التسجيل في النسخة الجديدة من البرنامج عبر موقع الهيئة، من خلال هذا الرابط.