وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن هذه البرامج التي نفذتها الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة شملت تهيئة المتدربين والمتدربات المستجدين للتكيف مع البيئة التدريبية الجديدة، وتكريم المتفوقين منهم الحاصلين على مكافأة المؤسسة بفرعيها الفصلية والخريجين، وكذلك برامج التوعية الفكرية، إضافة إلى برنامج الإرشاد التقني، وعقد اللقاءات الدورية بين المتدربين وقيادات المنشآت التدريبية؛ بهدف التعرف على مقترحات المتدربين والمتدربات وأفكارهم لتحسين البيئة التدريبية.
وأكد العتيبي أن المؤسسة تهتم بنشر وتعزيز ثقافة التدريب التقني للفئات المستهدفة وذلك بالتعاون مع مدارس التعليم العام، حيث بلغ عدد الزيارات التبادلية أكثر من (563) زيارة خلال العام التدريبي الماضي ساهمت في تعريف طلاب المدارس بالتخصصات التقنية والمهنية. وقدمت المؤسسة خلال الفصل الصيفي برامج التدريب لأكثر من (20) ألف متدرب ومتدربة؛ بهدف تطوير قدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر 7500 برنامج إرشادي بكليات ومعاهد التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.