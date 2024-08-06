شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع رئيس "الأوقاف" الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الاثنين، رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هدي سيد خاموشي، رئيس الوفد الإيراني المشارك في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي اختتم أعماله في مكة المكرمة اليوم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما ما يتعلق بالشؤون الإسلامية.

تحيات إلى القيادة

ونقل خاموشي تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-.



وأشاد بنتائج مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي وبالتجارب والأفكار التي قدمت في المؤتمر.