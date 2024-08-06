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القنصلية السعودية في هيوستن للمواطنين: احذروا ديبي

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شكرا لقرائتكم القنصلية في هيوستن للمواطنين: احذروا ديبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهابت القنصلية السعودية في هيوستن بجميع المواطنين الحاضرين في ولاية فلوريدا الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل تأثير العاصفة الاستوائية “ديبي”.

هواتف الطوارئ

وأكدت القنصلية عبر منصة إكس، أهمية متابعة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية والالتزام بها لضمان السلامة، داعية المواطنين إلى التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ لشؤون المواطنين السعوديين 2818890570 أو 2819178658 أو 2819178305، وذلك في حال الحاجة إلى أي دعم أو مساعدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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