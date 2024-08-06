شكرا لقرائتكم سحب رعدية أكثر شدة وغزارة تمتد على مسافة 1000 كم من أراضي السعودية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تزداد المؤشرات على اشتداد واتساع إضافي في رقعة الأمطار الرعدية الموسمية على القطاع الغربي والجنوبي الغربي من المملكة يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تزايد تدفق الرطوبة المدارية من بحر العرب والقارة الإفريقية نحو المملكة.

أمطار رعدية

وبحسب طقس العرب، تُشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار إلى أن اشتدادًا إضافيًّا على وتيرة ورقعة الأمطار الرعدية، لتمتد على مسافة تزيد على 1000 كم من أراضي المملكة يوم غد الثلاثاء، بحيث تمتد السحب الرعدية الممطرة من جازان حتى المدينة المنورة.

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ويُتوقع تكاثر السُّحب الركامية الرعدية وتتساقط الأمطار بغزارة عالية أحيانًا في ساعات ما بعد الظهر والعصر على جازان وعسير والباحة، تكون مترافقة بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد في بعض المواقع؛ ما قد يتسبب بجريان الأودية والسيول.

ويُتوقع أن يشمل نشاط السحب الرعدية كذلك كُل من الطائف والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، ولا يُستبعد أن تتحرك بعض هذه السُّحب نحو الغرب باتجاه بعض سواحل منطقة مكة المكرمة، وقد تؤثر على مدينة جدة على شكل زخات من الأمطار الرعدية والرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.