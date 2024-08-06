شكرا لقرائتكم خطوات خدمة تعديل بيانات الشهر الحالي لدى التأمينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت التأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل يمنح مهلة لاستكمال بيانات المشتركين غير السعوديين وتقديم أجورهم حتى نهاية شهر التحاق المشترك، وفي حال عدم الاستكمال يتم فرض الأجر الافتراضي، ويمكن تعديل أجر المشترك غير السعودي للشهر الحالي، ولا يمكن التعديل بأثر رجعي.

خطوات خدمة تعديل بيانات الشهر الحالي

وحول خطوات خدمة تعديل بيانات الشهر الحالي (الأجر والمهنة)، يتم أولًا الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال ثم اختيار المنشأة وعبر ملف المنشأة يتم الذهاب إلى قائمة المشتركين ثم اختيار المشترك المراد تعديل أجره أو مهنته عن طريق الضغط على المشترك، ويمكن البحث عنه برقم الهوية الوطنية.

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وبعدها يتم الضغط على زر “القلم”، وأخيرًا تعديل الأجر أو المهنة أو كليهما.