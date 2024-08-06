شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير جازان يعزّي في وفاة مواطن وزوجته بحادثة سقوط جسر بأبو عريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم، أسرتي المواطن أحمد بن حسين الشبلي الذي وافته المنية هو وزوجته أمل بنت أبكر الخضي في حادث سقوط جسر قرية رديس بمحافظة أبو عريش جرّاء الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، وذلك بمنزلهم بقرية البيض بمحافظة أبو عريش.

ونقل سموه تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين في الحادث.

حضر العزاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عيسى البناوي, ومحافظ أبو عريش شاهر الجنفاوي.

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