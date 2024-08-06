مردم جدة يستقبل مليون و822 ألف طن نفايات

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لمشاريع النظافة بالأمانة بلغت كمية النفايات الصلبة التي استقبلها المردم خلال الفترة 467,431 (أربعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعمائة وواحدًا وثلاثين طنًا)، فيما بلغت مخلفات البناء والهدم 1,283,126 (مليونًا ومائتين وثلاثة وثمانين ألفًا ومائة وستة وعشرين طنًا) واظهر التقرير أن كمية المخلفات النباتية الواردة للمردم بلغت 59,000 (تسعة وخمسين ألف طنًا).
وأشار التقرير إلى أن المخلفات المنزلية الصلبة بلغت 332,055 (ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفًا وخمسة وخمسين طنًا)، فيما استقبل مردم الأمانة 135,376 (مائة وخمسة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعين طنًا) من المخلفات التجارية، وأكثر من 232 (مائتين واثنين وثلاثين طنًا) من الإطارات، كما بين تقرير مشاريع النظافة أن مخلفات المسالخ خلال الفترة بلغت 11,081 (أحد عشر ألفًا وواحدًا وثمانين طنًا).
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