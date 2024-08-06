شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يفسر مقولة “لا دخل سهيل لا تأمن السيل” ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اوضح خبير الأرصاد، خالد الزعاق المقصود بالمقولة الشهيرة “لا دخل سهيل لا تأمن السيل”، وأسباب غزارة الأمطار على جازان وعسير وأبها والباحة ومرتفعات الحجاز خلال هذه الفترة.

وقال الزعاق، خلال برنامج “تقويم” المذاع عبر قناة العربية: “أن شهر 5 و 6 وغالبا 7 هذه الفترة تسمى الركود الطبيعي لنزول الأمطار، والدورة الطبيعية لنزول الأمطار تبدأ بالغزارة، وأهلنا الأولين يقولون ما يبطي السيل إلا من كبره”.

وأضاف :”وأهلنا الأولين يقولون أيضاً لا دخل سهيل لا تأمن السيل، ما قالوا المطر ولكن قالو السيل، والمطر هو المطر الطبيعي والسيل هو المطر الغزير، وخلال هذه الفترة يضخ بحر العرب رطوبة عالية جداً تلامس طبقات الجو العليا الباردة فتتحول إلى سحب ركامية ذات أمطار غزيرة”.

وتابع:”يسميها الأهالي في عمان والإمارات واليمن بالموجات الشرقية، يمتد خطاها لتنال جنوب السعودية نواحي عسير والباحة ومرتفعات الحجاز وفي حالات نادرة تصل إلى جنوب المنطقة الوسطى نواحي وادي الدواسر والسليل”.

وأختتم :”موسم الأمطار الطبيعي يبدأ مع دخول موسم سهيل، وينتهي مع دخول موسم التويبع”.