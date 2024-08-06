شكرا لقرائتكم خبر عن "المقاييس والجودة" تصدر 10 متطلبات للسلامة والحماية بالمركبات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية - الإصدار الثالث -؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية، وإجراءات تقويم المطابقة، التي يجب على الموردين الالتزام بها، لضمان المحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
وألزمت الهيئة الموردين بالمتطلبات الفنية التي تتمثل في أن تستوفي المركبات الكهربائية المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية، وأن تتوافق على الأقل مع أحد موصلات أنظمة الشحن الكهربائية.
كما ألزمت بأن تجتاز إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق مع إرفاق نشرة سلامة المواد الكيميائية «MSDS» الخاصة بالبطارية.
واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعارًا صوتيًا عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية.
وحظرت صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
ونصّت اللائحة على أنه عند ضبط أي مخالفات يتم سحب المركبات المخالفة من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، أو استدعائها من الأسواق.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وألزمت الهيئة الموردين بالمتطلبات الفنية التي تتمثل في أن تستوفي المركبات الكهربائية المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية، وأن تتوافق على الأقل مع أحد موصلات أنظمة الشحن الكهربائية.
كما ألزمت بأن تجتاز إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق مع إرفاق نشرة سلامة المواد الكيميائية «MSDS» الخاصة بالبطارية.
المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائيةوحددت الهيئة المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر، حيث توفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب أو منطقة الأمتعة، لا سيما أن العوازل صلبة وأن تكون الموصلات مزودة بآلية الإقفال.
واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعارًا صوتيًا عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية.
حماية أنظمة تخزين الطاقةوأوضحت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.
وحظرت صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
المخالفات وعقوبتهاوأضافت: يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببًا كافيًا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، في حال عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية «الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة...»، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
ونصّت اللائحة على أنه عند ضبط أي مخالفات يتم سحب المركبات المخالفة من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، أو استدعائها من الأسواق.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.