شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يناقش القضايا المشتركة مع يلتقي رئيس هيئة الأوقاف والزكاة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الاثنين، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الدكتور عمر الدرعي، رئيس الوفد الإماراتي المشارك في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الذي اختتمت أعماله أمس بمكة المكرمة.



وجرى ــ خلال اللقاء ــ تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي.



إشادة بجلسات المؤتمر المثمرة

وأشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الإماراتي بالمخرجات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر من خلال جلساته، وأنها كانت مثمرة وإيجابية وتصب في مصالح الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن لوزارات الشؤون الإسلامية وهيئاتها الدور الأكبر في تعزيز القيم الإنسانية عموماً والقيم الإسلامية والوطنية خصوصاً، وأن هذا المؤتمر وضع النقاط على الحروف ويساهم في جمع الكلمة من جوار بيت الله الحرام.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها ومؤسساتها الدينية تقف مع المملكة ومتبادلة معها الخبرات في مجال ترسيخ الاعتدال والتسامح في الخطاب الديني. وعبر عن شكره وتقديره لحكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية على الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر، وعلى حسن التنظيم والتجهيزات والترتيبات.