"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظات بدر الجنوب والقنفذة والعرضيات

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أمطار على القنفذة والعرضيات

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان السيول وصواعق رعدية وتساقط البرد.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.كما نبّه المركز له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي القنفذة والعرضيات، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.