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"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظات بدر الجنوب والقنفذة والعرضيات

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان السيول وصواعق رعدية وتساقط البرد.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار على القنفذة والعرضيات

كما نبّه المركز له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي القنفذة والعرضيات، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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