شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة اغتيال السيد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية، وذلك غدًا الأربعاء 7 أغسطس 2024م بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي

ويأتي هذا الاجتماع، الذي ينعقد في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزة والتي أدت حتى الآن إلى ارتقاء أكثر من 40000 شهيد وإصابة ما يزيد عن 91000 مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير الأعيان المدنية بما في ذلك 430000 منزل، فضلًا عن البنية التحية والمرافق الصحية والتعليمية وأماكن العبادة والمواقع التاريخية، وتهجير ما يقارب من مليوني فلسطيني عن بيوتهم.