شكرا لمتابعة خبر عن البدء في عمل تطوير وتوسعة الجسر المعلق بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مشفت مصادر عن بدء العمل على توسعة الجسر المعلق في الرياض ليكون 6 مسارات؛ وذلك في إطار تخفيف الخناق المروري الذي تشهده العاصمة.

ومنحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقد تصميم وبناء مشروع تطوير الجسر المعلق بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات ريال لشركتي IC Ictas التركية والرشيد للتجارة والمقاولات .

ويشمل العقد تقاطع على طريق جدة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري على الطريق الدائري الغربي .