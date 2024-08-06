شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة بساحات المسجد الحرام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد المسجد الحرام، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة، مما دعا هيئة الدفاع المدنى، المقيمين في مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة والمسجد الحرام.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، عصر الثلاثاء، بأن “أمطار غزيرة تشهدها الآن المنطقة المركزية بالمسجد الحرام”، وأشار إلى المنتظر أن تنتهي الموجة في تمام الساعة 23:00.

ونشر عدد من المغردين لقطات مصورة لسقوط الأمطار.