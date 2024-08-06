شكرا لقرائتكم خبر بنكهة الحبحر.. الجريش والقرصان والمرقوق تستقطب زوّار مهرجان فلفل شقراء الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمتع زوار مهرجان فلفل شقراء الرابع، الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بتذوّق العديد من الأكلات الشعبية المتنوعة، التي أضفت عليها نكهة فلفل شقراء الحار، طعمًا خاصًا مليئًا بالإثارة والتلذذ بالنكهة اللاذعة والمحببة لحبحر شقراء المميز، بالإضافة إلى غيرها من الوجبات الحديثة المقدّمة مع الفلفل الحار.



وتنافست الأسر المنتجة في عرض وبيع منتجاتها من الأطعمة والوجبات الشعبية الشهيرة، من خلال المواقع التي خُصصت لها ضمن أركان المهرجان المتنوعة، حيث وجد ركن المأكولات إقبالًا كبيرًا وتوافدًا للزوار، لاغتنام فرصة المهرجان، والتمتع بتذوّق الطعم الحقيقي لفلفل شقراء الشهير، واكتساب تجربة فريدة في تناول أنواع من الوجبات الشعبية والحديثة المتنوعة، حيث شكّل الفلفل مكونًا أساسيًا في جميع الأطعمة المقدمة خلال المهرجان، مما أكسبها طعمًا مميزًا ومختلفًا.



ومن أبرز الأكلات التي قُدمت خلال فعاليات المهرجان، الجريش، والقرصان، والمرقوق، والكبسة، والمعصوب، والعصيدة، والسليق، والمنتو، وكبيبة حائل، بالإضافة إلى الوجبات الحديثة، مثل البيتزا، والشاورما، والبيرغر، والمكرونة البشامل، وكرات البطاطس، ورولات الباذنجان، والكشري، وورق العنب، إلى جانب العديد من أنواع الحلا والعصير المستخدم فيها الفلفل، مثل عصير الموهيتو بالفلفل، والكوكيز، والبسبوسة، وبسكويت البرتزل، وكيكة التمر، والسينابون، وغيرها من المأكولات المتنوعة التي نالت إعجاب الزوار وضيوف المهرجان.



وأبدعت نساء شقراء من الأسر المنتجة، في إخراج وعرض تلك الأطعمة، بصورة وجدت إشادة الجميع، حيث تفنن في عرض الأطعمة بطرقٍ إبداعية رائعة، مع حرصهن على جودة وطعم منتجاتهن، مما جعل من ركن الأسر المنتجة المكان الأكثر إقبالًا في المهرجان، الأمر الذي أسهم في ارتفاع مبيعات منتجاتهن من الأطعمة المتنوعة، وزيادة أرباحهن طوال أيام المهرجان.



يُشار إلى أن مهرجان فلفل شقراء، يحرص في كل عام، على دعم الأسر المنتجة، من خلال تحسين دخلها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة للأهالي، في مجال زراعة، وإنتاج، وتسويق الفلفل ومنتجاته، بالإضافة إلى تعزيز صناعاته التحويلية، عبر عرض وتسويق العديد من الأطعمة والمنتجات المحلية.