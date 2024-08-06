أمير تبوك يُشيد بموقف مواطن نفَّذ وصية ابنه المتوفى بالتبرع بأعضائه لعددٍ من المرضى

ووصف أمير المنطقة موقف المازني بتنفيذ وصية ابنه وإنقاذ حياة أربعة مواطنين بأنه عمل عظيم، ومن أسمى معاني الوفاء الإنساني التي يتصف بها المواطن السعودي ، سائلاً سموه الله عز وجل أن يرحم ابنه ويسكنه فسيح جناته ويجزل لهم المثوبة والأجر.
بدوره، قدَّم المازني شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة والرعاية الكريمة من الأمير، مؤكدًا أن ما قام به هو ابتغاء لوجه الله. وتطرق أمير منطقة تبوك في حديثه مع المواطنين خلال اللقاء للعديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يُشيد بموقف مواطن نفَّذ وصية ابنه المتوفى بالتبرع بأعضائه لعددٍ من المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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