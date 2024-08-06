أمير تبوك يُشيد بموقف مواطن نفَّذ وصية ابنه المتوفى بالتبرع بأعضائه لعددٍ من المرضى

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالموقف الإنساني النبيل الذي قام به المواطن متعب المازني، إنفاذاً لوصية ابنه المتوفى دماغياً -رحمه الله- بالتبرع بأعضائه لإنقاذ حياة عددٍ من المرضى الذين عزم على التبرع لهم قبل وفاته. جاء ذلك خلال استقبال سموه للمازني في اللقاء الأسبوعي برؤساء المحاكم، والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز .

ووصف أمير المنطقة موقف المازني بتنفيذ وصية ابنه وإنقاذ حياة أربعة مواطنين بأنه عمل عظيم، ومن أسمى معاني الوفاء الإنساني التي يتصف بها المواطن السعودي ، سائلاً سموه الله عز وجل أن يرحم ابنه ويسكنه فسيح جناته ويجزل لهم المثوبة والأجر.

بدوره، قدَّم المازني شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة والرعاية الكريمة من الأمير، مؤكدًا أن ما قام به هو ابتغاء لوجه الله. وتطرق أمير منطقة تبوك في حديثه مع المواطنين خلال اللقاء للعديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- .