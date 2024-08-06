شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس البرلمان العربي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، معالي رئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وقدم معالي رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

والجدير بالذكر أن الاستقبال، حضره معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.