اخبار السعوديه

ولي العهد يستقبل رئيس البرلمان العربي.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس البرلمان العربي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، معالي رئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وقدم معالي رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

والجدير بالذكر أن الاستقبال، حضره معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا