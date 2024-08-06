شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جبل عمر لـ "اليوم": 1700 غرفة إضافية بجوار الحرم خلال العامين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الرئيس التنفيذي لمشروع "جبل عمر" سعد بن عيبان أن المشروع يعد من أهم المشاريع الفندقية بجوار الحرم المكي لتساهم في تحقيق رؤية المملكة بزيادة الطاقة الاستيعابية لزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، من خلال تطوير المنطقة المركزية حول الحرم المكي لإعطاء الزوار والمقيمين تجربة معيشية وروحانية فريدة، وهي تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/63 والصادر في تاريخ 25/9/1427هـ الموافق 18/10/2006م.

وقال "بن عيبان" خلال حديثه لـ "اليوم"، إن صناعة السياحة والفندقة هي من ضمن رؤية المملكة 2030 مبيناً أن الأرقام تتحدث عن السير وفق خطى ثابتة فالمشروع بمساحة 235 ألف م2 يتم إنجازه من خلال 7 مراحل تم إنجاز الثلاث المراحل الاولى بنسبة 100% والمرحلة الرابعة بنسبة تصل قرابة 70%، وبعد انتهاء المشروع ستكون المنطقة المركزية أمام 45 برجًا و11 فندقًا عالميًا و5 أسواق تجارية وتوفير 1500 موقف و3000 غرفة سكنية.





وبيّن أن المشروع لبناء 1700 غرفة إضافية ذوات الـ 5 نجوم بجوار الحرم المكي خلال السنتين القادمة ولتصبح عدد الغرف الفندقية بعد انتهاء المرحلة الرابعة 7700 غرفة بمساحات مختلفة ضمن مشروع جبل عمر، وبخدمات عالية المعايير مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الاقتناء الحر يتم إدارتها بواسطة خبراء عالميين محترفين.



وأوضح "بن عيبان" أن مشروع جبل عمر شريك أساسي لبرنامج ضيوف الرحمن وتلعب دورًا محوريًا في مشروع عقاري واسع النطاق متعدد الاستخدامات بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من المسجد الحرام، كما تشكّل دورًا حاسمًا في المشهد الحضاري في المنطقة بفضل خبرتها التي وحدت ما بين الجودة العالمية والمحلية. وبيّن أن المشروع لبناء 1700 غرفة إضافية ذوات الـ 5 نجوم بجوار الحرم المكي خلال السنتين القادمة ولتصبح عدد الغرف الفندقية بعد انتهاء المرحلة الرابعة 7700 غرفة بمساحات مختلفة ضمن مشروع جبل عمر، وبخدمات عالية المعايير مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الاقتناء الحر يتم إدارتها بواسطة خبراء عالميين محترفين.وأوضح "بن عيبان" أن مشروع جبل عمر شريك أساسي لبرنامج ضيوف الرحمن وتلعب دورًا محوريًا في مشروع عقاري واسع النطاق متعدد الاستخدامات بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من المسجد الحرام، كما تشكّل دورًا حاسمًا في المشهد الحضاري في المنطقة بفضل خبرتها التي وحدت ما بين الجودة العالمية والمحلية.

دعم الإسكان بجوار الحرم