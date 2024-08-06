شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود بمحطة وقود في بريدة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الدفاع المدني في بريدة إخماد حريق محدود في محطة وقود.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على منصة إكس اليوم الثلاثاء، عدم وجود إصابات في الحريق. التعامل مع الحرائق كان الدفاع المدني السعودي، أوضح أن التعامل مع حرائق المواد القابلة للاشتعال العادية مثل الأقمشة والورق والبلاستيك والمطاط والخشب، يمكن أن يجري باستخدام الماء أو المواد المعتمدة على الماء مثل الفئة A من الرغوة أو المواد الكيميائية الجافة .

وبين أن حرائق المعدات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لا يمكن التعامل معها بالماء إلا بعد فصل الطاقة الكهربائية.