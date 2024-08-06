شكرا لقرائتكم خبر عن " أمن الطرق": غرامة عبور الأودية أثناء جريانها تصل 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

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عقوبة مالية

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الدمام - شريف احمد - أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد مخالفة مرورية جسيمة، تنطوي على مخاطر كبيرة تهدد سلامة وحياة المواطنين.وأوضحت القوات أن الإقدام على مثل هذه المجازفة، خصوصًا في ظروف جوية غير مستقرة، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة نتيجة الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياهأشارت القوات إلى أن العقوبة المالية لهذه المخالفة تتراوح بين 5,000 و10,000 ريال، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.ودعت القوات جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات المرورية، خاصة في حالات الطوارئ، لتفادي المخاطر وضمان سلامة الجميعوشددت القوات الخاصة لأمن الطرق على أن سلامة الأفراد تأتي في صدارة الأولويات، وأن احترام القوانين ليس مجرد واجب شخصي، بل هو مسؤولية جماعية تسهم في حماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن التصرفات غير المسؤولة