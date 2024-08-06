شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. جامعة طيبة تبدأ اليوم القبول الإلحاقي والان نبدء بالتفاصيل

القبول الإلحاقي في #جامعة_طيبة

للطلاب والطالبات المرشحين مسبقاً

"غير المؤكدين، المنسحبين، وغير المقبولين"



🟢 متاح الآن



عبر بوابة القبول الإلكترونية

يمكنكم أيضًا الاستعانة بالدليل لمعرفة

خطوات التسجيل ⤵️ pic.twitter.com/bszZNCWoTF — جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) August 6, 2024

بوابة القبول الإلكترونية

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة طيبة، اليوم، القبول الإلحاقي في البرامج المتوفرة لديها التي تضم مقاعد شاغرة لإتاحة الفرص التعليمية لأكبر عدد ممكن من الطلبة، وتقديم حلول لمن لم يتمكنوا من الحصول على مقعد في مراحل القبول السابقة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور رياض اللهيبي أن الجامعة ستستقبل من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم، طلبات القبول الإلحاقي حرصًا على تسخير كافة الإمكانات لخدمة المتقدمين وتوفير فرص تعليمية لهم في رحاب جامعة طيبة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في إعداد وتأهيل أبناء وبنات الوطن للدراسة، وتنمية قدراتهم البشرية لصناعة مستقبل واعد بالإنجازات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2023 في التعليم وتأهيل القدرات البشرية. للطلاب والطالبات المرشحين مسبقاً"غير المؤكدين، المنسحبين، وغير المقبولين"متاح الآنعبر بوابة القبول الإلكترونيةيمكنكم أيضًا الاستعانة بالدليل لمعرفةخطوات التسجيلThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)وأضاف اللهيبي أنه يتعين على المتقدمين الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية للترشح للقبول الإلحاقي، ويتم القبول تنافسياً ووفقاً للشروط والمقاعد المتاحة.كما لا يتطلب على المتقدم الحضور إلى الجامعة، وستتم جميع الإجراءات إلكترونياً ضمن التزام جامعة طيبة بتسهيل الإجراءات، من خلال تقديم خدمات إلكترونية للمتقدمين تعزز سهولة وصولهم إلى الفرص التعليمية وتوفر الوقت والجهد لهم.