شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على محافظة جدة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من محافظة جدة.وأطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة.وتشمل التأثيرات الأمطار ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.وأوضح المركز أن الإنذار يبدأ الإنذار الساعة 12:20 ظهرًا، ويستمر حتى 11 مساء.