شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط مقيم لنقله 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

#وزارة_الداخلية تحذر: كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود لـ #المملكة أو يقدم لهم أي خدمة يعرض نفسه للعقوبة



للتفاصيل | https://t.co/c24WprnM7g#وطن_بلا_مخالف | #اليوم pic.twitter.com/PzdYS7Wm3a — صحيفة اليوم (@alyaum) June 8, 2024

نظام أمن الحدود

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبة يقودها (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأوضح أن الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.