جازان تتصدر كميات هطول الأمطار بـ 57 ملم

سجّلت منطقة جازان أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ(57.00) ملم في القفل- صامطة، و(23.8) في مدينة جازان، وذلك ضمن (6) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الساعات الـ(24) الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (49) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الاثنين 05 أغسطس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 06 أغسطس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة).

وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجّلت في محطة رصد الشفا- الطائف (16.2) ملم، وفي مسيان (8.1) ملم، فيما سجّلت محطة المهد بمنطقة المدينة المنورة (9.8) ملم، وسجلت محطة مسجد قباء- المدينة (4.3) مم، وفي منطقة عسير سجلت محطة المركز الوطني للأرصاد- أبها (40.4) مم، ومحطة شعب أحمد- المجاردة (32.6) مم.

وفي منطقة نجران سجلت محطة الحضن- نجران (1.8) مم، و(1.2) مم في محطة بئر عسكر- نجران، وفي منطقة الباحة سجلت محطة مدينة الباحة (3.6) ملم، و(2.2) مم في بلجرشي.