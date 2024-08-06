مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد نظام العمل

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على نظام جمع التبرعات، كما أقر المجلس تعديل بعض مواد نظام العمل.

رسائل سياسية

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين، إلى رئيس إيران، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الفرنسي.

التعاون الدولي للمملكة

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس تناول مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وأنحاء المعمورة.

إنجازات سلمان للإغاثة

ونوّه مجلس الوزراء، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التي نفذها في 100 دولة حول العالم بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية؛ مجسداً بذلك مساعي المملكة وجهودها المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة للشعوب في أوقات الكوارث والأزمات.

مؤتمر الأوقاف الإسلامي

وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه المؤتمر (التاسع) لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة؛ من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

- مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

- مذكرتا تفاهم مع بريطانيا للتعاون في مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة والسكك الحديدية.

- التباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.

- التباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية.

- التباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاعتماد.

- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

- مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

- الموافقة على نظام جمع التبرعات.

- الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة.

- ترقية محمد بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.