شكرا لمتابعة خبر عن عائلة تفاجئ طفلها بهدية طلبها من الله أثناء صلاته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاجأت عائلة طفلها الصغير، بهدية كان يتمناها، حيث قدموها للطفل بطريقة مميزة، جعلته في غاية السعادة.

ووثقت العائلة أثناء تواجدهم في أحد المطاعم، واتفقوا مع نادل المطعم ان يعطوا للطفل بلايستيشن، الذي كان يتمناه.

وأكدت العائلة أن سبب إهداء الطفل هذه الهدية، أنهم سمعوه يدعوا بها أثناء صلاته، حيث كان يقول: “يارب بابا يجيبلي بلايستيشن”.

وحصد المقطع على تفاعل واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا:” الله يهنيه، يستاهل، ربنا يحفظه “.